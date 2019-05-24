Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9008 RUR   0.0262 GBR   2.1523 TRY   0.2779

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.91 -3.51 Brent 67.76 -3.23

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.05.2019 17:31

Грузия в 2019г рассчитывает получить из Азербайджана около 2,5 млрд кубометров газа

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в природном газе в основном за счет его импорта из Азербайджана, в этом году возобновила его поставки и из России, откуда изначально не планировала его получать.

Как говорится в приказе главы Минэкономразвития Грузии Натии Турнавы, опубликованном в пятницу на сайте "Законодательного вестника", в соответствие с изменениями, внесенными в баланс природного газа на 2019 год, из России в нынешнем году планируется импортировать 144,1 млн куб. м, что составляет 5,5% от его общего объема импорта.

Между тем, согласно изменениям, внесенным в баланс в начале мая этого года, впервые за последние годы в апреле было получено из России 6 млн куб. м газа и до конца 2019 года его поставки не предусматривались. По обновленному балансу, импорт российского газа в Грузию увеличен в 24 раза, большую часть которого - 95,5 млн куб. м из 144,1 млн куб. м - предусматривается получить в октябре-декабре текущего года.

Согласно уточненному балансу, в 2019 году потребление в Грузии природного газа прогнозируется в объеме 2 млрд 618 млн куб. м, что на 2,5% больше, чем планировалось. Как и ранее, наибольшая часть поставок приходится на Азербайджан, откуда в нынешнем году будет получено 2 млрд 466,2 млн куб. м - на 3% меньше, чем предполагалось. В том числе 1 млрд 622,6 млн куб. м - от грузинской "дочки" Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), 843,5 млн куб. м - в рамках проекта "Шах-Дениз".

Собственная добыча природного газа в Грузии в этом году прогнозируется в объеме лишь 7,7 млн куб. м.

Ранее сообщалось, что в этом году правительство Грузии подписало улучшенный контракт с "Газпром экспортом" о транзите российского газа в Армению, который будет действовать до конца 2020 года. По заявлению грузинской стороны, "транзитная плата была увеличена, а цена на российский газ снижена". При этом конкретные цифры не называются, поскольку детали контракта являются конфиденциальными.

Ранее от транзита российского газа в Армению Грузия получала 10% общего объема его транспортировки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ГАЗ, ИМПОРТ


Похожие новости


Грузия в балансе природного газа на 2019 год сократила его поставки из Азербайджана за счет импорта из России Семь человек пострадали из-за взрыва газа в жилом корпусе в Тбилиси Грузия может возобновить закупки газа у России, чтобы диверсифицировать рынок его поставок SOCAR Georgia Gas с 1 марта повышает тариф на поставки газа коммерческим абонентам в Грузии на 10,5% SOCAR увеличила в 2018г экспорт газа в Грузию на 1% Грузия в 2019г планирует увеличить импорт природного газа из Азербайджана на 7%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]