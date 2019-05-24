Баку может внести журналиста Известий в «черный список» по Карабаху – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана расследует вопрос незаконного посещения журналистом российской газеты «Известий» Григорием Климовым оккупированных Арменией азербайджанских территорий, заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.

«У нас возникли некоторые сомнения на его (Климова – ИФ) счет. В настоящее время мы изучаем этот вопрос», - сказала Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Официальный представитель МИД Азербайджана подчеркнула, что после «получения соответствующей информации о журналисте», его имя будет внесено в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана».

Газета «Известия» на своем сайте в пятницу опубликовала статью «Пир во время войны: Карабах спустя 25 лет после прекращения огня», автором которой является Григорий Климов. Журналист описывает ситуацию в Нагорном Карабахе, представляя российскому читателю искаженную информацию, полученную, в том числе, от представителей незаконного режима.

Ф.Исазаде