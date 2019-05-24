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Карабахский конфликт 24.05.2019 17:35

Баку может внести журналиста Известий в «черный список» по Карабаху – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана расследует вопрос незаконного посещения журналистом российской газеты «Известий» Григорием Климовым оккупированных Арменией азербайджанских территорий, заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.

«У нас возникли некоторые сомнения на его (Климова – ИФ) счет. В настоящее время мы изучаем этот вопрос», - сказала Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Официальный представитель МИД Азербайджана подчеркнула, что после «получения соответствующей информации о журналисте», его имя будет внесено в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана».

Газета «Известия» на своем сайте в пятницу опубликовала статью «Пир во время войны: Карабах спустя 25 лет после прекращения огня», автором которой является Григорий Климов. Журналист описывает ситуацию в Нагорном Карабахе, представляя российскому читателю искаженную информацию, полученную, в том числе, от представителей незаконного режима.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РФ, ЖУРНАЛИСТ, ЧЕРНЫЙ/СПИСОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]