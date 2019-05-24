Американская McKinsey&Company стала консультантом Азерэнержи

ОАО «Азерэнержи» (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) подписало с американской компанией «McKinsey&Company» трехлетний контракт на консалтинговые услуги.

«Согласно контракту, McKinsey & Company окажет консультативные услуги по проведению работ по модернизации, созданию новых генерирующих мощностей, управлению энергосистемой, в вопросах экспорта-импорта электроэнергии и др. направлениям», - отмечается в сообщении Азерэнержи.

Компания «McKinsey & Company» является международной консалтинговой компанией со штаб-квартирой в Нью-Йорке, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. Входит в десятку ведущих мировых консалтинговых компаний.

Б.Рустамбеков