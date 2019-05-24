ЕС вводит единые правила безопасной эксплуатации дронов

Европейская комиссия приняла в пятницу правила ЕС безопасности движения беспилотников для людей на земле и в воздухе.

"Правила будут применяться ко всем операторам беспилотных летательных аппаратов - как профессионалам, так и тем, кто запускает дроны в целях досуга", - отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

Исполнительная коллегия поясняет, что правила составляют часть Европейской авиационной стратегии, основные цели которой - безопасность полетов и конкурентоспособность авиационной отрасли ЕС.

Комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк назвала новые правила эксплуатации дронов "самыми передовыми в мире".

Единые союзные правила по дронам необходимы в условиях ЕС, где государственные границы практически незаметны и пересекаются свободно.

С 2020 года операторы дронов должны зарегистрироваться в национальных органах власти. Государства ЕС смогут сами определять "бесполетные зоны", куда с помощью системы спутникового позиционирования дроны не будут допущены. Это аэропорты и аэродромы, центры городов и т.п.

Эти правила заменят национальные правила государств ЕС. Благодаря регистрации операторов, удаленной идентификации дронов и определению географических зон их нахождения все национальные органы будут иметь возможности предотвращать их неправомерное использование или незаконные действий, говорится в коммюнике.