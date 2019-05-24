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Дальнее зарубежье 24.05.2019 20:14

Премьер Чехии надеется на повторный британский референдум по Brexit

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил надежду, что Великобритания проведет еще один референдум по вопросу выхода страны из ЕС.

"Я по-прежнему надеюсь, что Великобритания проведет досрочные выборы и, в конце концов, они проведут еще один референдум", - приводит агентство Associated Press слова Бабиша, комментировавшего решение британского премьера Терезы Мэй уйти в отставку.

"Я надеюсь, что британцы, наконец, поймут, что дезинформация, которую они получили относительно Brexit, не является правдой, и что они останутся в составе Евросоюза", - отметил чешский премьер. По его словам, это был бы наилучший вариант для всех.

Кроме того, Бабиш указал, что Великобритания является одним из лучших союзников его страны в составе ЕС. "Это большое государство, которое уравновешивает (в ЕС - ИФ) господство Германии и Франции", - сказал он.

Мэй ранее в пятницу объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консеваторов, который станет новым премьером.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, РЕФЕРЕНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]