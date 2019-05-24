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Дальнее зарубежье 24.05.2019 20:33

В Северной Македонии в начале июня пройдет заседание Североатлантического совета

Североатлантический совет во главе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом посетит Северную Македонию 2-3 июня по приглашению властей страны, сообщила в пятницу в Брюсселе пресс-служба Североатлантического альянса.

"3 июня 2019 года генеральный секретарь и послы (постпреды стран НАТО при штаб-квартире организации - ИФ) примут участие в заседании Североатлантического совета и Комитета по интеграции в НАТО с членами правительства Республики Северная Македония", - говорится в коммюнике.

Столтенберг также встретится с президентом страны Стево Пендаровским, главой правительства Зораном Заевым и спикером парламента Талатом Хафери, сказано в сообщении пресс-службы НАТО.

Как ранее неоднократно заявляли в НАТО, переименование бывшей югославской республики в Северную Македонию открыло ей путь в альянс, положив конец конфликту из-за названия с членом организации Грецией. 6 февраля 2019 года был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Завершение ратификации этого протокола подписавшими его странами ожидается к концу текущего года, после чего Северная Македония официально станет 30-м членом организации.

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Тэги: НАТО, СЕВМАКЕДОНИЯ, СОВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]