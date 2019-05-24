В Северной Македонии в начале июня пройдет заседание Североатлантического совета

Североатлантический совет во главе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом посетит Северную Македонию 2-3 июня по приглашению властей страны, сообщила в пятницу в Брюсселе пресс-служба Североатлантического альянса.
"3 июня 2019 года генеральный секретарь и послы (постпреды стран НАТО при штаб-квартире организации - ИФ) примут участие в заседании Североатлантического совета и Комитета по интеграции в НАТО с членами правительства Республики Северная Македония", - говорится в коммюнике.
Столтенберг также встретится с президентом страны Стево Пендаровским, главой правительства Зораном Заевым и спикером парламента Талатом Хафери, сказано в сообщении пресс-службы НАТО.
Как ранее неоднократно заявляли в НАТО, переименование бывшей югославской республики в Северную Македонию открыло ей путь в альянс, положив конец конфликту из-за названия с членом организации Грецией. 6 февраля 2019 года был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Завершение ратификации этого протокола подписавшими его странами ожидается к концу текущего года, после чего Северная Македония официально станет 30-м членом организации.
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