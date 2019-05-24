Россия поставит на белорусский Нафтан в июне дополнительно 200 тыс. т нефти

Россия поставит на белорусский "Нафтан" в июне 2019 года дополнительно 200 тыс. тонн нефти, говорится в протоколе встречи вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко и вице-премьера РФ Дмитрия Козака от 23 мая 2019 года.

"Рабочей группе под председательством П.Сорокина (заместителя министра энергетики РФ) и В.Сизова (заместителя председателя концерна "Белнефтехим"), созданной в соответствии с решением, принятым 16 мая, до 29 мая выработать согласованные решения по дополнительным поставкам в июне 2019 года на "Нафтан" нефти в объеме до 200 тыс. тонн", - говорится в протоколе.

Данное решение выработано после того, как в конце апреля-начале мая в трубопровод "Дружба" попала нефть с содержанием дихлорэтана в десятки раз превышающем ГОСТ. Поставки по "Дружбе" были остановлены.