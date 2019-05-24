Азербайджан планирует сотрудничать с Росатомом в сфере поставки ядерного оборудования

Азербайджан намерен расширить сотрудничество с российской госкорпорацией «Росатом», говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).

«Глава МТСВТ Рамин Гулузаде в пятницу обсудил с заместителем директора Росатома Николаем Спасским и президентом «Русатом - Международная сеть» Александром Мертеном в Баку возможности сотрудничества в сферах ядерных наук, ядерных и радиационных технологий и использования ядерной энергии в мирных целях», – отмечается в информации.

Кроме того, обсуждались вопросы сотрудничества между Национальным центром ядерных исследований (НЦЯИ) при МТСВТ и структурами Росатома в сфере подготовки кадров, проведения научно-ядерных исследований и дальнейшие перспективы сотрудничества.

«Ввиду отсутствия у Национального центра ядерных исследований Азербайджана большого атомного реактора и прочего оборудования, по итогам переговоров принято решение о расширении сотрудничества со структурными подразделениями Росатома в этом направлении», - подчеркивается в информации.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы сооружения научно-исследовательских и объектов мирного атома и возможность подписания меморандума между НЦЯИ и Росатомом.

«На следующем этапе запланирован визит большой делегации Росатома в Азербайджан и проведение ядерной конференции. Также предусмотрено регулярное участие азербайджанских специалистов в проектах, реализуемых Росатомом, и обмен опытом», - говорится в сообщении.

Госкорпорация «Росатом» создана 18 декабря 2007 года. Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот. В них работает в общей сложности около 250 тыс. человек.

Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 18% энергетических потребностей страны. Компания занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах.

Росатом занимает второе место в мире по запасам урана и четвертое место по объему его добычи, а также обеспечивает 17% рынка ядерного топлива.

В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, суперкомпьютеры и программное обеспечение, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов генерации «зеленой» энергетики, включая ветроэнергетику.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 мая 2014 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Национальный центр ядерных исследований». Общество осуществляет деятельность по следующим направлениям: создание, обеспечение и эксплуатация необходимой технической базы для развития ядерных наук и технологий, включая исследовательский ядерный реактор; создание современной инфраструктуры научно-опытной базы ЗАО; поиск запасов ядерного сырья на территории Азербайджана, оценка его потенциала, разработка методов его экологически и экономически эффективной переработки и создание соответствующей технологии; разработка наноматериалов и радиационных технологий и их применение в различных сферах науки и техники и прочее.

Н.Аббасова