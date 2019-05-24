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Религия 24.05.2019 17:57

Президент Алиев распорядился выделить около $2 млн религиозным общинам Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи в размере 3,25 млн манатов ($1,91 млн по текущему курсу) религиозным структурам страны, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства в пятницу, Управлению мусульман Кавказа (УМК) будет выделено 2 млн. манатов.

Кроме того, по 350 тыс. манатов получат Бакинско-Азербайджанская епархия Русской православной церкви и религиозная община Горских евреев Баку.

Еще по 150 тыс. манатов будет выделено религиозной общине Европейских евреев, религиозной структуре Апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане и Албано-Удинской Христианской общине.

Также с целью оказания финансовой помощи другим неисламским религиозным общинам действующему при УМК Фонду пропаганды духовных ценностей выделяется 100 тыс. манатов.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, с целью поддержки религиозных конфессий и улучшения их финансового состояния.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕЛИГИЯ, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]