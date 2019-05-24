Шефчович встретится с советником по нефти и газу президента Туркмении Какаевым

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович 29 мая примет советника по нефти и газу президента Туркмении Яхшигелды Какаева.

Как сообщается в графике европейского чиновника, встреча пройдет в Брюсселе.

Какаев представляет Туркмению в Консультативном совете по проекту создания "Южного газового коридора", по которому в Европу мог бы поставляться также и газ из Туркмении.