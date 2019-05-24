Почти три сотни африканских мигрантов спасены у берегов Ливии

Береговой охране Ливии удалось спасти 290 тонущих мигрантов в ходе двух операций в Средиземном море у берегов Триполи, сообщают в пятницу западные СМИ.
Патруль береговой охраны спас 87 мигрантов, граждан разных африканских стран, в том числе шесть женщин и ребенка, из тонущей резиновой лодки в 50 километрах к востоку от ливийской столицы, отмечается в сообщении.
По словам представителя ВМС Ливии, мигрантов доставили на военно-морскую базу в Триполи.
В рамках другой операции, 203 мигранта, также граждане африканских стран, были обнаружены в двух лодках у побережья города Злитен, расположенного в 140 километрах к востоку от Триполи. Они были направлены в центр содержания под стражей в районе Сук аль-Хамис.
СМИ напоминают, что агентства ООН и гуманитарные организации выступают против отправки мигрантов в лагеря в Ливии, которая была "охвачена хаосом" после гибели Муаммара Каддафи в 2011 году. Высказываются опасения, что мигранты могут стать жертвами ополченцев.
Ситуация в Ливии усугубилась после того, как 4 апреля 2019 года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
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