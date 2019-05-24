Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9008 RUR   0.0262 GBR   2.1523 TRY   0.2779

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.91 -3.51 Brent 67.76 -3.23

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.05.2019 18:03

Почти три сотни африканских мигрантов спасены у берегов Ливии

Береговой охране Ливии удалось спасти 290 тонущих мигрантов в ходе двух операций в Средиземном море у берегов Триполи, сообщают в пятницу западные СМИ.

Патруль береговой охраны спас 87 мигрантов, граждан разных африканских стран, в том числе шесть женщин и ребенка, из тонущей резиновой лодки в 50 километрах к востоку от ливийской столицы, отмечается в сообщении.

По словам представителя ВМС Ливии, мигрантов доставили на военно-морскую базу в Триполи.

В рамках другой операции, 203 мигранта, также граждане африканских стран, были обнаружены в двух лодках у побережья города Злитен, расположенного в 140 километрах к востоку от Триполи. Они были направлены в центр содержания под стражей в районе Сук аль-Хамис.

СМИ напоминают, что агентства ООН и гуманитарные организации выступают против отправки мигрантов в лагеря в Ливии, которая была "охвачена хаосом" после гибели Муаммара Каддафи в 2011 году. Высказываются опасения, что мигранты могут стать жертвами ополченцев.

Ситуация в Ливии усугубилась после того, как 4 апреля 2019 года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВИЯ, МИГРАНТЫ, СПАСЕНИЕ


Похожие новости


У берегов Ливии около 100 человек пропали без вести после крушения лодки с мигрантами Более 100 мигрантов пропали без вести после крушения судна близ побережья Ливии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]