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ТЭК 24.05.2019 18:08

Афганистан намерен увеличить объемы импорта нефтепродуктов из Азербайджана - министр

Афганистан намерен расширить объемы импорта нефтепродуктов из Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Вопросы расширения сотрудничества между SOCAR и Кабулом обсудил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в пятницу в Баку с министром торговли и промышленности Афганистана Аджмалом Ахмеди.

Стороны выразили интерес к созданию долгосрочных взаимоотношений между Азербайджаном и Афганистаном, их развития.

«В частности, Ахмеди в ходе встречи выразил заинтересованность в повышении уровня сотрудничества с SOCAR для диверсификации импорта топлива и озвучил предложения по расширению ассортимента и увеличению объема нефтепродуктов, поставляемых Госнефтекомпанией Азербайджана в Афганистан», - отмечается в информации.

Согласно данным азербайджанской статистики, в 2018 году задекларированный экспорт в Афганистан из Азербайджана керосина для реактивных двигателей составил 99 тыс. 57,23 тонн на $63 млн 356,33 тыс., тяжелого дестилята или газойля для иных целей – 6 тыс. 947,52 тонн на $3 млн 860,72 тыс., бутана в жидком виде – 37 тыс. 987,22 тонн на $2 млн 659,11 тыс.

Н.Аббасова

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Тэги: АФГАНИСТАН, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]