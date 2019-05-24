Россельхознадзор вернул в Турцию 20 т зараженных трипсом клубники и абрикосов

Специалисты управления Россельхознадзора по Калужской области при вторичном фитосанитарном контроле выявили зараженные калифорнийским цветочным трипсом клубнику и абрикосы.

Как сообщила пресс-служба управления, карантинный вредитель был выявлен в 12,3 тонны свежей клубники и 7,5 тонны абрикосов, следовавших из Турции в Москву.

После экспертизы, чтобы не допустить распространение вредителя по территории России, зараженные ягоды и фрукты отправлены обратно в Турцию.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс повреждает 244 вида растений, является одним из наиболее опасных вредителей декоративных цветочных культур, но может поражать и овощные культуры, выращиваемые в тепличных условиях.