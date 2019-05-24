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Регион 24.05.2019 21:43

Россельхознадзор вернул в Турцию 20 т зараженных трипсом клубники и абрикосов

Специалисты управления Россельхознадзора по Калужской области при вторичном фитосанитарном контроле выявили зараженные калифорнийским цветочным трипсом клубнику и абрикосы.

Как сообщила пресс-служба управления, карантинный вредитель был выявлен в 12,3 тонны свежей клубники и 7,5 тонны абрикосов, следовавших из Турции в Москву.

После экспертизы, чтобы не допустить распространение вредителя по территории России, зараженные ягоды и фрукты отправлены обратно в Турцию.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс повреждает 244 вида растений, является одним из наиболее опасных вредителей декоративных цветочных культур, но может поражать и овощные культуры, выращиваемые в тепличных условиях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, ТУРЦИЯ, ФИТОКОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]