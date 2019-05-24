В ЕС осудили очередную бойню, устроенную террористами в ЦАР

В ЕС призвали привлечь к ответственности боевиков вооруженной группировки "3R", убивших на этой неделе десятки гражданских лиц на северо-западе Центральноафриканской Республики.
"Европейский союз присоединяется к Африканскому союзу, к ООН и другим партнерам в осуждении этих расправ. Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв", - говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в пятницу в Брюсселе.
В документе отмечается, что эти бесчинства не только серьезно нарушают соглашение о мире и примирении, подписанное в Банги 6 февраля, но могут рассматриваться как военные преступления и преступления против человечности.
В Брюсселе указывают на то, что вооруженные группировки должны, как они обязались, срочно и без предварительных условий приступить к разоружению и демобилизации и положить конец насилию в соответствии с соглашением о мире.
"Европейский союз продолжит поддерживать центральноафриканское государство и его народ в реализации соглашения о мире, в осуществлении стабилизации и в борьбе против безнаказанности", - заявил представитель ЕВС.
Группировка "3R" (от французского "Retour, Reclamation et Rehabilitation" - "Возвращение, протест и реабилитация") установила обстановку террора на северо-западе ЦАР. Она известна бесчеловечным насилием в отношении гражданского населения и спровоцировала массовые перемещения людей.
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