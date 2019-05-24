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Внешняя политика 24.05.2019 18:45

Трамп в поздравлении Алиеву отметил заинтересованность в развитии партнерства между США и Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует все шаги, направленные на создание возможностей для углубления отношений с Азербайджаном.

"Между нашими странами существует тесное партнерство, построенное на множестве общих интересов. Я ценю вклад Азербайджана в международную безопасность и Ваше лидерство в укреплении энергетической безопасности Европы, путем инициирования проекта "Южный газовый коридор". Кроме того я приветствую Ваше личное участие в процессе Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в тексте поздравления Д.Трампа в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 101-летия образования Азербайджанской демократической республики (АДР), который отмечается 28 мая.

Американский лидер также пожелал дальнейшего развития партнерства между двумя странами.

А. Мамедов

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Тэги: ТРАМП, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]