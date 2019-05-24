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ТЭК 24.05.2019 19:02

Сбербанк ведет переговоры с несколькими претендентами на Антипинский НПЗ, один из них ГНКАР

Сбербанк ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями "Антипинского НПЗ" (Тюмень), рассчитывает выйти на сделку в ближайшее время, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"По Антипинскому НПЗ мы были инициаторами (банкротства - ИФ), мы кредиторы. Компании, которые зарабатывали на трейдинге, они прекратили поставки, завод остановился. Я не хочу оценивать, насколько это было сделано по-партнерски, но это было сделано. Один из трейдеров, он же кредитор, еще и отправился в суд и арестовал все активы завода. Завод сам обратился с заявлением о банкротстве. Когда он сам обратился с заявлением о банкротстве, мы обратились тоже, чтобы быть первыми. Всё имущество завода заложено у нас, и мы обратились с взысканием своего долга, мы забрали 80% акций завода. И сейчас мы находимся в переговорах с потенциальными квалифицированными инвесторами. Конечно же, если мы будем продавать, то только тем компаниям, которые имеют большой опыт. Интересанты у нас есть, и я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на структурирование сделки", - сказал он.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Сбербанк рассматривает Государственную нефтяную компанию Азербайджана (ГНКАР) как наиболее вероятного покупателя Антипинского НПЗ на данный момент. ГНКАР в настоящее время расширяет свой зарубежный энергетический бизнес, строит НПЗ в Турции и управляет единственным в стране нефтехимическим комплексом. Она также управляет розничными сетями в Швейцарии, Украине, Грузии и других странах.

Как сообщалось, 23 мая Сбербанк сообщил, что получил право собственности на акции кипрской компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ". Банк принял решение о досрочном взыскании долга с НПЗ, залогом были акции материнской компании завода. Остальные 20% Антипинского НПЗ в настоящее время принадлежат адвокату Николаю Егорову.

До конца июня 2019 года Сбербанк планирует утвердить дальнейшую стратегию работы в отношении "Антипинского НПЗ".

"Антипинский НПЗ" до продажи Сбербанку являлся основным активом группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. НПЗ мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 году "Антипинский НПЗ" снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году.

Основным кредитором группы "Новый поток" является Сбербанк. По последним данным, долг "Антипинского НПЗ" перед банком составляет порядка $3 млрд. Кредиторами "Антипинского НПЗ" помимо Сбербанка являются Абсолют банк, который также сообщил о намерении подать заявление о банкротстве НПЗ, а также Промсвязьбанк, Интеркомбанк, МКБ и Кредит Европа банк.

В конце апреля активы "Антипинского НПЗ" на сумму $225 млн были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона. Решение было вынесено на основании иска VTB Commodities Trading. Трейдером также направлены иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в Арбитражный суд Мурманской области, в Арбитражный суд Москвы.

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Тэги: РОССИЯ, СБЕРБАНК, АНТИПИНСКИЙ/НПЗ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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