Съезд обновленной партии Порошенко назначен на 31 мая

Съезд партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко "Солидарность") состоится 31 мая, сообщается на сайте партии.

В пятницу учредительный съезд "БПП "Солидарность" принял решение о смене названия - отныне эта политическая организация называется "Европейская солидарность".

"Ключ к объединению и победе - это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев, людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях. Уверен, что на большом съезде партии, который состоится 31 мая, мы учтем большинство мыслей, которые сегодня озвучены на форуме "Солидарна справа громад", и эти позиции точно войдут в программные документы обновленной партии", - сказал пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая на форуме.

По его словам, на съезде обновленной партии будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.

Ранее в ходе форума общественной организации "Солидарна справа громад" в пятницу политолог Сергей Таран предложил изменить название политической партии "БПП "Солидарность" на "Европейскую солидарность".

Затем партия "Европейская солидарность" и ОО "Солидарна справа громад" подписали меморандум об идеологическом сотрудничестве.