Зеленский планирует 28 мая встретиться с миссией МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства, встреча Зеленского с миссией МВФ, предварительно, запланирована на 28 мая.

Миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ, начала проводить встречи 21 мая.

Ранее глава представительства Фонда в Киеве Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать на Украине две недели.