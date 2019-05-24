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СНГ 24.05.2019 22:37

Зеленский планирует 28 мая встретиться с миссией МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства, встреча Зеленского с миссией МВФ, предварительно, запланирована на 28 мая.

Миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ, начала проводить встречи 21 мая.

Ранее глава представительства Фонда в Киеве Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать на Украине две недели.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, МВФ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]