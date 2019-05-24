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Марин Ле Пен надеется на выход Великобритании из ЕС, несмотря на отставку Мэй

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала Великобританию выйти из Евросоюза, несмотря на ситуацию вокруг решения британского премьера Терезы Мэй уйти в отставку, сообщает агентство Associated Press.

Она призвала власти Великобритании уважать мнение британцев, выраженное в ходе референдума о выходе страны из ЕС. По ее словам, Мэй была вынуждена уйти в отставку из-за того, что, не сумела обеспечить Brexit и, таким образом, "пыталась пренебречь мнением, которое британцы выразили на референдуме".

Кроме того, Ле Пен отметила, что французским политикам и СМИ не стоит "отчитывать" британцев за то, что они решили покинуть ЕС.

Ее слова прозвучали на фоне заявления некоторых европейских политиков о возможности проведения еще одного референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Например надежду на второй референдум ранее выразил премьер Чехии Андрей Бабиш.

Мэй ранее в пятницу объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УЛЬТРАПРАВЫЕ, ЛИДЕР, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]