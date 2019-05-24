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ТЭК 24.05.2019 19:30

Темпы роста цен на нефть замедлились, Brent торгуется выше $67,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в пятницу демонстрируют положительную динамику после существенного снижения в предыдущие дни до минимумов за последние два месяца.

Тем не менее, темпы подъема котировок замедлились.

С начала текущей недели цена WTI упала на 7%, Brent - на 5%, что в обоих случаях является максимальным недельным снижением в текущем году, отмечает MarketWatch.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 подорожали на $0,06 (на 0,09%) - до $67,82 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,13 (на 0,22%) - до $58,04 за баррель.

В случае начала полномасштабной торговой войны между США и Китаем темпы роста мировой экономики замедлятся, и это негативно скажется на спросе на нефть, полагают аналитики. Нехватку топлива на мировом рынке могут усугубить американские санкции против Ирана и проблемы Венесуэлы и Ливии.

Тем не менее, аналитики международного рейтингового агентства Fitch полагают, что страны ОПЕК+ могут компенсировать снижение поставок из Ирана, причем им для этого необязательно будет выходить за рамки текущих лимитов на добычу, поскольку на данный момент страны перевыполняют условия сделки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]