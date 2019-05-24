Темпы роста цен на нефть замедлились, Brent торгуется выше $67,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в пятницу демонстрируют положительную динамику после существенного снижения в предыдущие дни до минимумов за последние два месяца.
Тем не менее, темпы подъема котировок замедлились.
С начала текущей недели цена WTI упала на 7%, Brent - на 5%, что в обоих случаях является максимальным недельным снижением в текущем году, отмечает MarketWatch.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 подорожали на $0,06 (на 0,09%) - до $67,82 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,13 (на 0,22%) - до $58,04 за баррель.
В случае начала полномасштабной торговой войны между США и Китаем темпы роста мировой экономики замедлятся, и это негативно скажется на спросе на нефть, полагают аналитики. Нехватку топлива на мировом рынке могут усугубить американские санкции против Ирана и проблемы Венесуэлы и Ливии.
Тем не менее, аналитики международного рейтингового агентства Fitch полагают, что страны ОПЕК+ могут компенсировать снижение поставок из Ирана, причем им для этого необязательно будет выходить за рамки текущих лимитов на добычу, поскольку на данный момент страны перевыполняют условия сделки.
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