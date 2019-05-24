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Оборона 24.05.2019 20:15

Посты ВС Азербайджана в Нахчыване обеспечены всем необходимым, информация армянских военных является уткой – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана считает дезинформацией заявление командующего 5-ым корпусом ВС Армении полковника Андраника Пилояна о текущем положении на нахчыванском направлении фронта.

«Каждый раз, когда Азербайджан проводит широкомасштабные учения, военное руководство Армении, видя беспокойство общественности страны, организует утечку подобной дезинформации в СМИ. Это ничто иное, как стремление выдать желаемое за действительное», - отметили в Минобороны Азербайджана, комментируя заявления Пилояна о том, что азербайджанская армия покинула свои прошлогодние укрепления, якобы ввиду отсутствия необходимого обеспечения.

Как отметили в министерстве, данное заявление является «абсурдным и лживым».

«Враг пытается скрыть неудачи на поле боя, делая абсурдные заявления представителям СМИ», - сказали в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что все азербайджанские посты на высотах оснащены всем необходимым.

А. Мамедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]