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Дальнее зарубежье 24.05.2019 22:18

В Индии при пожаре погибли 15 человек

По меньшей мере, 15 человек погибли в результате пожара в четырехэтажном коммерческом здании в городе Сурат в индийском штате Гуджарат на западе страны, сообщают в пятницу индийские СМИ со ссылкой на региональные власти.

По словам представителя канцелярии главного министра Гуджарата, большинство погибших были студентами, которые посещали занятия в учебном центре, расположенном в здании.

Правоохранительные органы проведут расследование причины пожара.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНДИЯ, ПОЖАР, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]