В Индии при пожаре погибли 15 человек

По меньшей мере, 15 человек погибли в результате пожара в четырехэтажном коммерческом здании в городе Сурат в индийском штате Гуджарат на западе страны, сообщают в пятницу индийские СМИ со ссылкой на региональные власти.

По словам представителя канцелярии главного министра Гуджарата, большинство погибших были студентами, которые посещали занятия в учебном центре, расположенном в здании.

Правоохранительные органы проведут расследование причины пожара.