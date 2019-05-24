Fitch подтвердило рейтинг МБА на уровне B-, улучшило прогноз по РДЭ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) на уровне "B-", прогноз улучшен со стабильного на позитивный, отмечается в сообщении агентства.
Fitch также утвердило рейтинг финансовой устойчивости (VR) МБА на уровне "b-" и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B".
В комментарии агентства отмечается, что пересмотр прогноза отражает базовое ожидание Fitch, что кредитный профиль МБА, вероятно, улучшится в течение следующих 12 месяцев, поскольку банк продолжает постепенно закрывать свою большую короткую позицию в открытой валюте посредством покупок иностранной валюты на рынке.
По данным агентства, долгосрочный и краткосрочный рейтинги РДЭ банка, а также рейтинг устойчивости отражают низкий уровень риска активов, устойчивые показатели ликвидности и высокую прибыльность финансового института.
"По итогам первого квартала 2019 года кредитный портфель банка составлял только 20% совокупных активов, а в 2018 году рост кредитования составил 9%. Рост может ускорится, когда МБА завершит разработку своей новой стратегии. В то же время, существенное улучшение качества активов банка, низкие ставки фондирования, оптимизация затрат и восстановление прибыльности способствовали росту показателей капитала банка. Таким образом, основной капитал банка по расчетной методологии Fitch (Fitch Core Capital)составил 37%. Показатели чистой процентной маржи и рентабельности собственного капитала равняются 4,5% и 20% соответственно", - указывает агентство.
По итогам первого квартала 2019 года коэффициент адекватности капитала первого уровня и совокупного капитала составили 32% и 33,9% соответственно, что значительно превышает текущие регулятивные нормы.
При этом, Fitch, по-прежнему, рассматривает положение капитала банка как уязвимое из-за большой незафиксированной короткой позиции в иностранной валюте на конец I квартала 2019 года в размере $1 млрд.
По оценкам Fitch проблемы с соблюдением нормативов по капиталу могут возникнуть лишь при девальвации маната.
"По нашим оценкам, если МБА продолжит покупки иностранной валюты такими же темпами, как в 2018 году и в начале 2019 года, его открытая валютная позиция может быть закрыта к середине 2020 года", - считает агентство.
По мнению экспертов Fitch, если МБА и дальше продолжит уменьшать уровень открытой валютной позиции, то можно ожидать дальнейшего улучшения рейтинга.
А. Мамедов
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