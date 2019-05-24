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Внешняя политика 24.05.2019 21:12

Баку и Тбилиси провели очередные консультации по делимитации азербайджано-грузинской госграницы

Очередной этап консультаций по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией состоялся 23-24 мая в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В Баку под руководством заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии Халафа Халафова и Лаши Дарсалии состоялось 12 заседание госкомиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией», - говорится в сообщении.

На встрече также участвовали эксперты и представители соответствующих государственных органов двух стран.

"Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы, и состоялся обмен мнением по определенным документам для последующего их рассмотрения в рамках Комиссии", - подчеркивается в сообщении.

По итогам проведенных консультаций стороны договорились продолжить обсуждения по несогласованным участкам и принятию необходимых мер для проведения очередного заседания Комиссии в Тбилиси, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.

А. Мамедов

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]