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Дальнее зарубежье 24.05.2019 23:40

Глава МИД Великобритании поборется за пост премьера

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в пятницу заявил, что намерен бороться за посты главы Консервативной партии и премьера страны после ухода с них Терезы Мэй.

В ходе посещения фестиваля в городе Хаслмир в графстве Суррей глава британского МИД подтвердил изданию Farnham Herald, что примет участив в этой борьбе.

"Джереми Хант подтвердил намерение заменить на посту премьер-министра Терезу Мэй, которая объявила об уходе", - пишет региональная газета Farnham Herald, которая издается в Суррее, от которого Хант был выбран в британский парламент.

"Я сделаю официальное объявление о своей кандидатуре в подходящий момент", - отметил глава МИД Великобритании.

Британские СМИ отмечают, что среди других возможных кандидатов на этот пост - экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.

Мэй ранее в пятницу объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИД, КОНСЕРВАТОРЫ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]