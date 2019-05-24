Трамп уверен, что выиграет выборы 2020 года, а в случае объективности СМИ предрекает разгромную победу

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что он победит на следующих президентских выборах с большим отрывом от соперников, если СМИ будут передавать о нем соответствующую действительности информацию.
"У нас уже неплохие цифры по опросам. Мне кажется, у нас уже 48% сегодня, или 51%", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, могут ли навредить его репутации перед выборами расследования, которые ведут в отношении его деятельности демократы.
"Но я вам скажу, если вы, народ (журналисты - ИФ), не будете распространять фейковые новости, то у меня будет 70%, может быть даже 75%", - заявил Трамп.
Президент США отметил, что даже несмотря на то, что американские СМИ, по его мнению, распространяют не соответствующую действительность информацию, он выиграет выборы.
"Но если вы серьезно начнете работать хорошо, так, как и должны, то у меня, наверное, будет 70%-75% поддержки только благодаря (успехам в - ИФ) экономике", - подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в распространении "фейковых" новостей. Преимущественно, его критике подвергались СМИ, отражающие взгляды Демократической партии США.
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