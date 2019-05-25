Иран не хочет войны с США, уверен Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Ирана не хотят войны с Соединенными Штатами.
"Я полагаю, что все будет очень хорошо на Ближнем Востоке. Как вы знаете, Иран распространял террор по всему миру. Сейчас это совершенно другая страна по сравнению с той, (какой она была - ИФ) когда я пришел к власти. Я не думаю, что Иран хочет войны. И я совершенно уверен, что они не хотят войны с нами", - сказал Трамп журналистам в пятницу.
Он вновь назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) "ужасным договором", заключенным его предшественником на президентском посту Бараком Обамой.
"С этим договором у них (Ирана - ИФ) уже через пять или шесть лет появилось бы ядерное оружие", - подчеркнул Трамп.
В последние недели отношения между Ираном и США обострились. Тегеран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по СВПД, подписанному в 2015 году.
В свою очередь президент США Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.
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