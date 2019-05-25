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Иран не хочет войны с США, уверен Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Ирана не хотят войны с Соединенными Штатами.

"Я полагаю, что все будет очень хорошо на Ближнем Востоке. Как вы знаете, Иран распространял террор по всему миру. Сейчас это совершенно другая страна по сравнению с той, (какой она была - ИФ) когда я пришел к власти. Я не думаю, что Иран хочет войны. И я совершенно уверен, что они не хотят войны с нами", - сказал Трамп журналистам в пятницу.

Он вновь назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) "ужасным договором", заключенным его предшественником на президентском посту Бараком Обамой.

"С этим договором у них (Ирана - ИФ) уже через пять или шесть лет появилось бы ядерное оружие", - подчеркнул Трамп.

В последние недели отношения между Ираном и США обострились. Тегеран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по СВПД, подписанному в 2015 году.

В свою очередь президент США Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]