Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети", включая дочь Алсу Микелу Абрамову.

"А теперь об итогах. Мы с компанией Talpa, - людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории "Голоса". Победителями проекта становятся: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова", - сказал Эрнст в прямом эфире на Первом канале.

Глава Первого канала отметил, что в финале конкурса "случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна, то, чего никогда не было в этом проекте".

"Мы были готовы к любым его результатам (расследования - ИФ). Если бы уважаемая и независимая Group IB доказала, что на итоги голосования не оказывалось внешнего воздействия, мы бы признали этот результат. Но расследование показало, что что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное - дети", - заявил Эрнст.

Также руководитель канала заявил, что проект "Голос.Дети" будет продолжаться.

""Голос" - будет. "Голос" был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце - большим, а ножку -маленькой. Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне", - сказал Эрнст.

Первый канал принял решение провести спецвыпуск шоу "Голос.Дети" с участием всех финалистов после того, как итоги голосования в финале шоу были аннулированы из-за накруток голосов.

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. По итогам СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Почти две трети россиян (61%) из тех, кто смотрел шоу "Голос. Дети", сочли объявленные итоги конкурса необъективными, показал опрос ВЦИОМ.

Телеканал привлек к расследованию компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Опубликованные 16 мая первые результаты расследования Group-IB показали, что во время голосования в финале "Голос. Дети" происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.

Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. СМС сообщений; телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.

В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала. Он пообещал к старту следующего сезона "Голоса" принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования. Также телеканал объявил, что 24 мая покажет спецвыпуск "Голос. Дети" с участием всех финалистов.

После этого певица Алсу в прямом эфире радиостанции "Серебряный дождь" сообщила, что "ее дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры".

Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.

Владельцем формата шоу "Голос" является голландская компания Talpa Media, лицензии на это шоу проданы в 67 странах. В России правами на показ "Голоса" и "Голос дети" владеет "Первый канал", производит телепередачу компания "Красный квадрат".