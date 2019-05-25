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Культура 25.05.2019 11:47

Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети", включая дочь Алсу

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети", включая дочь Алсу Микелу Абрамову.

"А теперь об итогах. Мы с компанией Talpa, - людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории "Голоса". Победителями проекта становятся: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова", - сказал Эрнст в прямом эфире на Первом канале.

Глава Первого канала отметил, что в финале конкурса "случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна, то, чего никогда не было в этом проекте".

"Мы были готовы к любым его результатам (расследования - ИФ). Если бы уважаемая и независимая Group IB доказала, что на итоги голосования не оказывалось внешнего воздействия, мы бы признали этот результат. Но расследование показало, что что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное - дети", - заявил Эрнст.

Также руководитель канала заявил, что проект "Голос.Дети" будет продолжаться.

""Голос" - будет. "Голос" был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце - большим, а ножку -маленькой. Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне", - сказал Эрнст.

Первый канал принял решение провести спецвыпуск шоу "Голос.Дети" с участием всех финалистов после того, как итоги голосования в финале шоу были аннулированы из-за накруток голосов.

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. По итогам СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Почти две трети россиян (61%) из тех, кто смотрел шоу "Голос. Дети", сочли объявленные итоги конкурса необъективными, показал опрос ВЦИОМ.

Телеканал привлек к расследованию компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Опубликованные 16 мая первые результаты расследования Group-IB показали, что во время голосования в финале "Голос. Дети" происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.

Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. СМС сообщений; телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.

В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала. Он пообещал к старту следующего сезона "Голоса" принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования. Также телеканал объявил, что 24 мая покажет спецвыпуск "Голос. Дети" с участием всех финалистов.

После этого певица Алсу в прямом эфире радиостанции "Серебряный дождь" сообщила, что "ее дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры".

Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.

Владельцем формата шоу "Голос" является голландская компания Talpa Media, лицензии на это шоу проданы в 67 странах. В России правами на показ "Голоса" и "Голос дети" владеет "Первый канал", производит телепередачу компания "Красный квадрат".

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Тэги: РОССИЯ, ТВ, ШОУ, ПОБЕДИТЕЛИ


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