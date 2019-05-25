Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9008 RUR   0.0262 GBR   2.1523 TRY   0.2779

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.91 -3.51 Brent 67.76 -3.23

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 25.05.2019 00:32

Операторы систем электропередач Грузии, Азербайджана и России планируют создать объединенное электроэнергетическое кольцо

Совместная рабочая встреча операторов систем электропередач Грузии, Азербайджана и России (GSE, AZERENERJI и CО ЕЭС) прошла в пятницу в головном офисе АО "Государственная электросистема Грузии" (GSE) в Тбилиси.

Как сообщает пресс-служба GSE, на встрече были рассмотрены вопросы, связанные с изучением возможностей объединения электроэнергетических звеньев трех стран.

"Операторы систем электропередачи запланировали координированные шаги для усиления электрических соединений, обсудили механизмы регулирования перетоков электроэнергии и технические детали работы в параллельном режиме", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "объединенное электроэнергетическое кольцо значительно повысит устойчивость электроэнергетических систем Грузии, Азербайджана и России, улучшит качество, надежность и возможности экспорта-импорта электроэнергии".

Как сообщалось, в начале мая этого года правительство Грузии утвердило план развития в стране сети высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) на 2019-2029 годы стоимостью 750 млн евро. Согласно плану, мощности электросистемы страны предусматривается увеличить в 2,1 раза - до 8,767 тыс. МВт.

В частности, планируется осуществить 18 проектов для увеличения мощностей линий электропередачи и подстанций, расширения межсистемных связей с энергосистемами соседних стран. В соответствие с планом, будут построены новые 500/220 кВ ЛЭП общей протяженностью 1,6 тыс. км для передачи электроэнергии суммарной мощностью до 5 тыс. МВт.

Среди приоритетных работ - строительство ЛЭП 500 кВ "Ксани-Степанцминда-Моздок" для усиления работы в параллельном режиме электросистем Грузии и России. С вводом в эксплуатацию этой ЛЭП мощности межсистемных связей между двумя странами возрастут до 1,7 тыс. МВт. Увеличение объемов перетоков электроэнергии с энергосистемой Азербайджана планируется до 1 тыс. МВт.

В 2018 году выработка электроэнергии в Грузии составила 12 млрд 148,6 млн кВт.ч, что на 5,4% больше, чем в 2017 году. Согласно балансу на 2019 год, производство электроэнергии в стране предусматривается в объеме 12 млрд 708 млн кВт.ч. Экспорт электроэнергии планируется увеличить на 19,4% - до 696,5 млн кВт.ч., импорт - на 97,2%, до 2 млрд 820,5 млн кВт.ч.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


Похожие новости


Коридор Баку-Тбилиси-Карс будет "плотно работать с Транссибом" - глава РЖД Азербайджан поставил в Грузию в I квартале более 39 тыс. тонн нефтепродуктов Баку и Тбилиси нацелены на достижение взаимоприемлемых результатов по делимитации госграницы - МИД Азербайджана Президенты Азербайджана и Грузии на переговорах в Баку обсудили сотрудничество в сферах энергетики и транспорта - Алиев Зурабишвили отмечает важность восстановления территориальной целостности Грузии и Азербайджана для развития двух стран Президент Грузии посетит ряд муниципалитетов Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]