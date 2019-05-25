Операторы систем электропередач Грузии, Азербайджана и России планируют создать объединенное электроэнергетическое кольцо

Совместная рабочая встреча операторов систем электропередач Грузии, Азербайджана и России (GSE, AZERENERJI и CО ЕЭС) прошла в пятницу в головном офисе АО "Государственная электросистема Грузии" (GSE) в Тбилиси.

Как сообщает пресс-служба GSE, на встрече были рассмотрены вопросы, связанные с изучением возможностей объединения электроэнергетических звеньев трех стран.

"Операторы систем электропередачи запланировали координированные шаги для усиления электрических соединений, обсудили механизмы регулирования перетоков электроэнергии и технические детали работы в параллельном режиме", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "объединенное электроэнергетическое кольцо значительно повысит устойчивость электроэнергетических систем Грузии, Азербайджана и России, улучшит качество, надежность и возможности экспорта-импорта электроэнергии".

Как сообщалось, в начале мая этого года правительство Грузии утвердило план развития в стране сети высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) на 2019-2029 годы стоимостью 750 млн евро. Согласно плану, мощности электросистемы страны предусматривается увеличить в 2,1 раза - до 8,767 тыс. МВт.

В частности, планируется осуществить 18 проектов для увеличения мощностей линий электропередачи и подстанций, расширения межсистемных связей с энергосистемами соседних стран. В соответствие с планом, будут построены новые 500/220 кВ ЛЭП общей протяженностью 1,6 тыс. км для передачи электроэнергии суммарной мощностью до 5 тыс. МВт.

Среди приоритетных работ - строительство ЛЭП 500 кВ "Ксани-Степанцминда-Моздок" для усиления работы в параллельном режиме электросистем Грузии и России. С вводом в эксплуатацию этой ЛЭП мощности межсистемных связей между двумя странами возрастут до 1,7 тыс. МВт. Увеличение объемов перетоков электроэнергии с энергосистемой Азербайджана планируется до 1 тыс. МВт.

В 2018 году выработка электроэнергии в Грузии составила 12 млрд 148,6 млн кВт.ч, что на 5,4% больше, чем в 2017 году. Согласно балансу на 2019 год, производство электроэнергии в стране предусматривается в объеме 12 млрд 708 млн кВт.ч. Экспорт электроэнергии планируется увеличить на 19,4% - до 696,5 млн кВт.ч., импорт - на 97,2%, до 2 млрд 820,5 млн кВт.ч.