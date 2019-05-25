Пашинян рассказал послам зарубежных стран о внешнеполитических приоритетах Армении

Армения имеет стратегические отношения с Россией, развивает отношения с Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Наши отношения с Россией продолжают носить стратегический характер, мы являемся членом ЕАЭС. Нам удалось, наконец, достичь определенных решений в ОДКБ, и я считаю, что наши отношения в ЕАЭС, ОДКБ развиваются нормально, отношения с Россией развиваются нормально", - сказал Пашинян на встрече с аккредитованными в республике послами иностранных государств.

По его словам, Армения развивает отношения с ЕС.

"Мы находимся на завершающем этапе подготовки дорожной карты соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, завершим в конце недели, и начнем работать в этом направлении", - отметил Пашинян.

"Считаю, что создана довольная хорошая атмосфера для развития наших отношений на Евразийском континенте", - добавил он.

Пашинян заявил, что Армения развивает отношения также с США.

"Недавно стартовал стратегический диалог с США, и мы надеемся, что достигнем хороших результатов", - сказал он.