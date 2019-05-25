Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9008 RUR   0.0262 GBR   2.1523 TRY   0.2779

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.91 -3.51 Brent 67.76 -3.23

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.05.2019 09:28

Пашинян рассказал послам зарубежных стран о внешнеполитических приоритетах Армении

Армения имеет стратегические отношения с Россией, развивает отношения с Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Наши отношения с Россией продолжают носить стратегический характер, мы являемся членом ЕАЭС. Нам удалось, наконец, достичь определенных решений в ОДКБ, и я считаю, что наши отношения в ЕАЭС, ОДКБ развиваются нормально, отношения с Россией развиваются нормально", - сказал Пашинян на встрече с аккредитованными в республике послами иностранных государств.

По его словам, Армения развивает отношения с ЕС.

"Мы находимся на завершающем этапе подготовки дорожной карты соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, завершим в конце недели, и начнем работать в этом направлении", - отметил Пашинян.

"Считаю, что создана довольная хорошая атмосфера для развития наших отношений на Евразийском континенте", - добавил он.

Пашинян заявил, что Армения развивает отношения также с США.

"Недавно стартовал стратегический диалог с США, и мы надеемся, что достигнем хороших результатов", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВНЕШПОЛИТИКА, ПРИОРИТЕТЫ


Похожие новости


Премьер Армении заявляет о заговоре против правительства, обещает жесткие меры Премьер Армении заявил о готовности поменять конституцию, чтобы провести судебную реформу Премьер Армении на этой неделе посетит Китай Премьер Армении не исключил встречи с президентом Азербайджана на следующей неделе в Брюсселе Пашинян подтвердил закупку Арменией российских Су-30СМ Пашинян признал, что он не супер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]