"ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH), следуя рекомендациям Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы РФ, принимает все возможные меры по недопущению роста цен на внутреннем топливном рынке РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

"Руководствуясь этими целями, "ЛУКОЙЛ" принял решение о размещении дополнительных объемов автомобильного бензина на внутреннем рынке России, в том числе на Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой бирже" (АО "СПбМТСБ")", - сообщила НК.

В "Газпром нефти" (MOEX:SIBN) сообщили, что компания выполняет обязательства, зафиксированные соглашением: "Объемы поставок "Газпром нефтью" бензинов на внутренний рынок в мае этого года более чем на 2% превысят объемы поставок в мае 2017 года. Обязательства по объемам биржевой реализации также исполняются в полном объеме".

"Роснефть" полностью выполняет все нормативы продаж, в том числе биржевые, заявили в компании. "Объем поставок компании соответствует потребностям внутреннего рынка. Компания не поставляет товарные бензины на экспорт (за исключением незначительных объемов, необходимых для снабжения собственной розничной сети в ближнем зарубежье)", - сказал представитель "Роснефти" (MOEX:ROSN).

Ранее сообщалось, что в среду ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов.

Биржевые цены на бензины, которые начали рост перед майскими праздниками, на прошлой неделе стремительно пошли вверх. Кроме того, начался рост мелкооптовых цен, что на фоне стабильных розничных привел к сокращению маржи АЗС. Общая ситуация на рынке нефтепродуктов России в мае 2019 года стала напоминать май 2018 года, когда ценовой кризис вынудил правительство заключить топливные соглашения с нефтяниками. Срок действия соглашений, который пока продлевался 1 раз, действует до конца июня.

Между тем, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, заявил во вторник, что говорить об обострении ситуации на российском топливном рынке рано и оснований для этого нет.

"Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога", - сказал вице-премьер.