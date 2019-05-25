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Джонсон заверяет, что Великобритания в любом случае выйдет из ЕС в октябре

Один из вероятных кандидатов на пост британского премьера и бывший глава МИД страны Борис Джонсон в пятницу заявил, что, по его мнению, Великобритания выйдет 31 октября 2019 года из ЕС при любых обстоятельствах.

"Мы покинем ЕС 31 октября, будь то со сделкой или без сделки", - сказал экс-министр на экономической конференции в Швейцарии.

"Задача нашего нового лидера в Великобритании, будет это он или она, будет заключаться в том, чтобы осуществить выход из ЕС должным образом ", - отметил Джонсон.

При этом он пока не стал говорить о том, планирует ли стать кандидатом на пост главы Консервативной партии.

"Я не хотел бы говорить о том, что я собираюсь делать, и о том, как мы собираемся действовать, но поверьте мне, вы услышите, возможно, об этом больше в ближайшие дни", - сказал Джонсон.

Британские СМИ отмечают, что среди других возможных кандидатов на этот пост - нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.

Мэй ранее в пятницу объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЭКС/МИНИСТР, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]