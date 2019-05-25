Джонсон заверяет, что Великобритания в любом случае выйдет из ЕС в октябре

Один из вероятных кандидатов на пост британского премьера и бывший глава МИД страны Борис Джонсон в пятницу заявил, что, по его мнению, Великобритания выйдет 31 октября 2019 года из ЕС при любых обстоятельствах.
"Мы покинем ЕС 31 октября, будь то со сделкой или без сделки", - сказал экс-министр на экономической конференции в Швейцарии.
"Задача нашего нового лидера в Великобритании, будет это он или она, будет заключаться в том, чтобы осуществить выход из ЕС должным образом ", - отметил Джонсон.
При этом он пока не стал говорить о том, планирует ли стать кандидатом на пост главы Консервативной партии.
"Я не хотел бы говорить о том, что я собираюсь делать, и о том, как мы собираемся действовать, но поверьте мне, вы услышите, возможно, об этом больше в ближайшие дни", - сказал Джонсон.
Британские СМИ отмечают, что среди других возможных кандидатов на этот пост - нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.
Мэй ранее в пятницу объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.
Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.
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