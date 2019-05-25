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ТЭК 25.05.2019 12:12

Переговоры о цене на российский газ с 2020 года будут вестись в рамках "пакетного принципа" - вице-премьер Белоруссии

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что изменился формат переговоров с Россией о цене на газ для республики с 2020 года, теперь переговоры ведутся по "пакетному принципу".

"Этот вопрос (о цене на газ - ИФ) будут рассматриваться немного в другом формате - в рамках пакетного принципа", - сказал Ляшенко после переговоров белорусского премьера Сергея Румаса с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по нефтяной проблематике в пятницу. Вице-премьера цитирует агентство БелТА.

Как сообщалось, в конце апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич провел переговоры по газовой теме с главой Минэнерго России Александром Новаком в Москве. Об итогах переговоров не сообщалось.

Ранее официальные лица в Минске отмечали обеспокоенность в связи с отсутствием реакции Москвы на предложение белорусской стороны активизировать газовые переговоры. В соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Белоруссии ($127 за 1тыс. кубометров) истекает в 2019 году. Ранее руководство Белоруссии неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]