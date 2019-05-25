Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что изменился формат переговоров с Россией о цене на газ для республики с 2020 года, теперь переговоры ведутся по "пакетному принципу".

"Этот вопрос (о цене на газ - ИФ) будут рассматриваться немного в другом формате - в рамках пакетного принципа", - сказал Ляшенко после переговоров белорусского премьера Сергея Румаса с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по нефтяной проблематике в пятницу. Вице-премьера цитирует агентство БелТА.

Как сообщалось, в конце апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич провел переговоры по газовой теме с главой Минэнерго России Александром Новаком в Москве. Об итогах переговоров не сообщалось.

Ранее официальные лица в Минске отмечали обеспокоенность в связи с отсутствием реакции Москвы на предложение белорусской стороны активизировать газовые переговоры. В соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Белоруссии ($127 за 1тыс. кубометров) истекает в 2019 году. Ранее руководство Белоруссии неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ.