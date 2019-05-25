В Сенате США обещают не допустить продажу Трампом оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

Замглавы комитета сената США по международным делам демократ Роберт Менендес в пятницу заявил о намерении продолжить работу в сенате, чтобы не позволить президенту Дональду Трампу продавать оружие Саудовской Аравии и ОАЭ.
"Как я неоднократно предупреждал администрацию Трампа в преддверии подготовки этого ошибочного решения, я буду бороться с любыми попытками подорвать контроль конгресса над вопросом продаж вооружений", - говорится в заявлении, распространенном офисом Менендеса.
В своем заявлении сенатор отмечает, что ведет переговоры с несколькими сенаторами от Демократической и также Республиканской партий, чтобы противостоять попыткам администрации США обойти конгресс в вопросе продаж вооружений в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
"Этим решением президент разрушает продуктивные и длившиеся десятилетиями отношения между конгрессом и президентом и его администрацией в сфере продажи вооружений", - подчеркивается в заявлении Менендеса.
Ранее сенатский комитет по международным делам принял решение заблокировать продажу десятков тысяч высокоточных бомб и других вооружений стоимостью в $2 млрд Саудовской Аравии и ОАЭ, сославшись на то, что это решение может усугубить гуманитарный кризис в Йемене, одной из действующих сторон которого является арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии.
Однако позднее ряд СМИ сообщил, что администрация Трампа готовится издать специальный документ, который позволит обойти мнение сената по этому вопросу. Речь идет о так называемом исключении из закона о контроле над экспортом вооружений, чтобы обойти необходимость получения оценки конгресса относительно продаж вооружения.
Одобрить это исключение должен госсекретарь Майк Помпео, по информации источников Associated Press, он обдумывал этот шаг на протяжении нескольких месяцев.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам, которые считаются близкими к Ирану.
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