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СНГ 25.05.2019 13:46

Гройсман пойдет на выборы в парламент Украины со своей партией под названием "Украинская стратегия"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен создать политическую силу без объединений с другими, и она будет называться "Украинская стратегия".

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю и хочу сформировать команду людей, которые имеют молодость, имеют уже опыт и четко понимают, что нужно государству", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

"Эта политсила будет называться "Украинская стратегия", и наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане. Над этим нужно работать", - добавил премьер.

Внеочередные парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]