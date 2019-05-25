Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен создать политическую силу без объединений с другими, и она будет называться "Украинская стратегия".
"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю и хочу сформировать команду людей, которые имеют молодость, имеют уже опыт и четко понимают, что нужно государству", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.
"Эта политсила будет называться "Украинская стратегия", и наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане. Над этим нужно работать", - добавил премьер.
Внеочередные парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля.
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