Антитеррористическое подразделение прокуратуры расследует взрыв в Лионе

Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры приступило к расследованию взрыва в Лионе, сообщают местные СМИ.
Место происшествия по-прежнему оцеплено, работают саперы.
По информации газеты "Фигаро", после взрыва в больницы отправлены 11 человек.
Полиция в настоящее время ведет розыск мужчины, который подложил посылку со взрывным устройством. Источник сообщил "Фигаро", что оно было начинено мелкими металлическими предметами, возможно - гвоздями.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил слова поддержки близким пострадавших. "Произошло нападение в Лионе... На данный момент жертв нет. Но есть пострадавшие. Мои мысли с пострадавшими и их родственниками", - говорится в заявлении французского лидера.
Ранее в пятницу сообщалось, что взрыв произошел в центре Лиона на улице Виктора Гюго.
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