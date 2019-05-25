Украинскому правительству и НАК "Нафтогаз Украины" необходимо прекратить споры и выработать сильную совместную позицию на предстоящие переговоры с РФ о транзите газа, заявил советник президента Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Если это касается вопроса переговоров с Россией по транзитному контракту, то тут не должно быть споров между Кабмином и "Нафтогазом", где каждый тянет в свою сторону. А должна быть общая позиция и совместное формирование переговорной позиции, ее отстаивание", - сказал он в эфире "Радио НВ" в пятницу.

Данилюк признал, что некоторые обстоятельства в вопросе транзита находятся за пределами влияния Украины. "Но мы должны при таких условиях все равно проводить переговоры, отстаивать свою позицию и добиваться наилучшего результата", - подчеркнул он.

Ранее официальные представители главы государства анонсировали назначение Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В этой связи советник президента уточнил, что его назначение секретарем СНБО еще не произошло.