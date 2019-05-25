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ТЭК 25.05.2019 14:29

В Минске рассчитывают на снижение ставки по госкредиту РФ в $10 млрд на строительство БелАЭС

Предложения Белоруссии по изменению условий кредита, выданного РФ на строительство Белорусской АЭС, еще рассматриваются российской стороной, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Мы предложили российской стороне улучшить условия кредитования, снизить ставку. Они на высоком уровне обсуждают", - сказал Ляшенко, которого цитирует агентство БелТА.

Ляшенко напомнил, что в мае премьер-министр Белоруссии Сергей Румас провел в Минске переговоры с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым. По словам вице-премьера, обсуждались ключевые моменты, которые касаются сооружения атомной станции. Комментируя срок ввода первого энергоблока в конце нынешнего года, Ляшенко отметил: "Пока держим сроки, которые ранее были заявлены российской стороной".

Как сообщалось, Белоруссия и Россия обсуждают продление срока российского кредита на строительство БелАЭС с 25 до 35 лет и снижение ставки по кредиту.

Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд, было подписано 25 ноября 2011 года. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на конец 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны, заявил, что стоимость строительства БелАЭС может составить около $7 млрд вместо $10 млрд, предусмотренных белорусско-российским кредитным соглашением.

Ранее Лукашенко объяснял предложение о снижении ставки по кредиту на строительство БелАЭС переносом пуска первого энергоблока на год в связи с изготовлением Росатомом нового реактора. В сентябре 2018 года после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявлял: "Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3% (о снижении ставки по кредиту)".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, КРЕДИТ, СТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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