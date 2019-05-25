Зеленский провел первую встречу с главой Нацбанка Украины

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и важность независимости НБУ.

"У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности", - написал Смолий в своем микроблоге в твиттере в пятницу.

По его словам, встреча с главой государства была содержательной.