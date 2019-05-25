Трамп может помиловать некоторых военных преступников

Вопрос о помиловании "двух-трех" американских военнослужащих, совершивших военные преступления, рассматривается президентом США Дональдом Трампом.
"Некоторые из этих солдат - люди, которые сражались напряженно и длительное время. Понимаете, мы учили их, как стать великими бойцами, но иногда, когда они сражались, к ним отнеслись очень несправедливо", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Вместе с тем, президент пока не огласил, дела каких обвиняемых за военные преступления он рассматривает на предмет помилования. Он отметил, что может дождаться судебного решения, прежде чем сделает выбор.
Ранее The New York Times сообщила, что Трамп запросил у Минюста дела нескольких обвиняемых в громких военных преступлениях, чтобы, как считает издание, объявить об их помиловании 27 мая - в День поминовения погибших в боях американцев.
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