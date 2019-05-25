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СНГ 25.05.2019 10:44

Российские моряки с арестованного судна в Стамбуле сошли на берег - Генконсульство РФ

Шесть российских моряков с арестованного в Стамбуле судна сошли на берег и отправятся домой, сообщило Генконсульство РФ в столице Турции.

"Шесть российских моряков, находившихся фактически в плену почти год на сухогрузе "Стримлайн", 24 мая наконец-то смогли сойти на берег и отправиться на родину", - говорится в сообщении на странице генконсульства в фейсбуке.

Отмечается, что с июня 2018 года турецкая компания "Акча шиппинг" и агентирующая фирма "Гандол марин", с которыми у моряков был заключен контракт, полностью прекратили обслуживание судна и команды, включая обеспечение питьевой водой, продуктами питания и предоставление медицинской помощи.

"Долгожданный благополучный исход стал возможным благодаря последовательным и активным усилиям Генконсульства России в Стамбуле во взаимодействии с губернаторством Стамбула и портовыми властями города", - добавили в генконсульстве.

Как сообщали СМИ, турецкое судно Streamline было арестовано в июне 2018 года в Стамбуле за долги. К российским морякам на судне не допускали медиков, в то время как двум членам экипажа необходима помощь. В связи с этим уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова направила запрос своей турецкой коллеге.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, МОРЯКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]