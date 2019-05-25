В Генеральной прокуратуре Украины в течение трех лет вынесли 2876 тыс. приговоров коррупционерам, вернув в государственный бюджет 125 млрд грн, утверждает генеральный прокурор Юрий Луценко.

"За эти три года мы имеем 2876 приговоров коррупционеров, которых закон позволяет арестовывать и осуждать в Генеральной прокуратуре. Также мы имеем 125 млрд грн, которые возвращены от коррупционеров в государственный бюджет", - сказал Луценко в видео, размещенном на его странице в фейсбуке.

Генпрокурор Украины будет сменен неоднократно заявлял новый президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, борьба с коррупцией должна стать более эффективной и последовательной.

Луценко также заявил, что на Украине правоохранительные органы перекрыли несколько источников коррупции. В частности, к ним относятся несправедливая процедура госзакупок, фирмы-прокладки и совместные предприятия в "Нафтогазе" и "теневой" доступ к лицензиям на добычу нефти и газа, янтаря и песка.

По словам Луценко, эти три отрасли были реформированы, и, следовательно, возможности для распространения коррупции на Украине сократились.