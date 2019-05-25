Атамбаев сложил с себя полномочия председателя СДПК

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сложил с себя полномочия председателя Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) и приостановил членство в партии в связи с предстоящим вступлением в силу поправок в закон о гарантиях деятельности президента, сообщил в субботу "Интерфаксу" представитель СДПК.

По его словам, решение о сложении полномочий Атамбаевым было принято на заседании политсовета СДПК.

"Поправки в закон о гарантиях деятельности президента были приняты парламентом в апреле и подписаны главой государства в мае, поправки предполагают возможность лишения экс-президента всех гарантий, если он будет заниматься активной политической или государственной деятельностью", - добавил собеседник агентства.

Представитель СДПК сообщил, что исполняющим обязанности председателя партии утверждена депутат парламента Асель Кодуранова.

"Согласно порядку утверждения исполняющего обязанности председателя СДПК, передача председателем партии своих полномочий заместителю подлежит утверждению решением политсовета, при этом, по истечении трех месяцев политсовет может либо продлить срок исполнения полномочий еще на три месяца, либо утвердить другого заместителя председателя СДПК в качестве исполняющего обязанности", - добавил собеседник агентства.

Атамбаев является одним из основателей СДПК, которую возглавлял с 1993 года, приостановив обязанности председателя на время работы на посту главы государства с 2011 по 2017 годы.

В начале апреля парламент Киргизии принял поправки в закон о гарантиях деятельности президента, внеся туда добавления о возможности лишения неприкосновенности бывшего главы государства. Закон определяет, что "экс-президент Киргизии не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии".

В случае несоблюдения установленных ограничений, "по представлению генерального прокурора актом президента Киргизии прекращается предоставление ему (экс-главе государства - ИФ) всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета".

В парламенте Киргизии неоднократно заявляли, что документ не направлен против Атамбаева, который в марте 2018 года вернулся к руководству СДПК, но эксперты в Киргизии указывали на обратное. Несмотря на то, что в республике за эти годы сменились четыре президента, только два из них - Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев - обладают статусом экс-главы государства. Аскар Акаев и Курманбек Бакиев лишены данного статуса, как так покинули Киргизию в результате народных выступлений под давлением оппозиции.

Экс-президент Отунбаева занимается общественной деятельностью, возглавляя одноименный фонд.

Эксперты в Киргизии также считают, что приятие данного закона является продолжением начавшегося весной 2018 конфликта между Атамбаевым президентом Сооронбаем Жээнбековым, который является выдвиженцем от СДПК.