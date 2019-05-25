В России поддерживают усилия стран Африки по урегулированию конфликтов и против экстремизма - Путин

Президент России Владимир Путин направил поздравление главам государств и правительств стран Африки по случаю Дня Африки, отметив, сообщает сайт Кремля в субботу.

"Государства Африки уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития, играют всё более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. В рамках Африканского союза, других региональных и субрегиональных структур расширяется многостороннее сотрудничество в различных сферах, продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы", - говорится в поздравлении.

"В России всемерно поддерживают усилия африканских партнёров, направленные на урегулирование локальных конфликтов и кризисов, на противодействие терроризму и экстремизму, наркотрафику и трансграничной преступности, другим вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности", - подчеркнул Путин.

Президент РФ с удовлетворением отметил дружественный, конструктивный характер отношений между странами Африки и Россией. "Уверен, что саммит Россия-Африка, а также экономический форум, которые мы проводим в октябре в Сочи, послужат качественному наращиванию этих отношений, позволят наметить новые формы плодотворного взаимодействия", - добавил президент.