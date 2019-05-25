Более 400 тыс. человек подверглись сталинским репрессиям в Азербайджане

Более 400 тыс. человек были репрессированы в Азербайджане в 1920-1950-е годы, заявил начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев.
«Еще полмиллиона граждан были сосланы за пределы республики», - отметил Гулиев на открытии Музея памяти жертв политических репрессий в Госпогранслужбе Азербайджана.
По его словам, в одном только 1937 году в Азербайджане арестам подверглись 22 народных комиссара, 49 секретарей районных партийных комитетов, 29 председателей районных исполнительных комитетов, 57 директоров заводов, 95 инженеров, 110 военнослужащих и т.д.
«Большинство их были расстреляны», - сказал начальник Госпогранслужбы Азербайджана Эльчин Гулиев.
Р.Бабаев
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