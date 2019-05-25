Алиев уверен в дальнейшем развитии азербайджано-индонезийских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений между Баку и Джакартой, говорится в поздравлении на имя президента Индонезии Джоко Видодо.

«Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией», - сказано в поздравительном послании в связи с переизбранием Видодо президентом Индонезии, сообщает сайт главы государства.

Алиев пожелал Видодо крепкого здоровья, счастья, успехов в делах «во благо дружественного народа Индонезии».

Р.Бабаев