Алиев уверен в дальнейшем развитии азербайджано-индонезийских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений между Баку и Джакартой, говорится в поздравлении на имя президента Индонезии Джоко Видодо.
«Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией», - сказано в поздравительном послании в связи с переизбранием Видодо президентом Индонезии, сообщает сайт главы государства.
Алиев пожелал Видодо крепкого здоровья, счастья, успехов в делах «во благо дружественного народа Индонезии».
Р.Бабаев
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