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Внешняя политика 25.05.2019 13:59

Алиев уверен в дальнейшем развитии азербайджано-индонезийских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений между Баку и Джакартой, говорится в поздравлении на имя президента Индонезии Джоко Видодо.

«Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией», - сказано в поздравительном послании в связи с переизбранием Видодо президентом Индонезии, сообщает сайт главы государства.

Алиев пожелал Видодо крепкого здоровья, счастья, успехов в делах «во благо дружественного народа Индонезии».

Р.Бабаев

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]