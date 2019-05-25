Президент Алиев уверен в дальнейшем расширении отношений с Грузией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем расширении азербайджано-грузинских отношений, поздравляет свою грузинскую коллегу Саломе Зурабишвили с Днем независимости Грузии.

«Верю, что наше двустороннее и многостороннее сотрудничество, опирающееся на взаимное доверие и поддержку стратегическое партнерство, будут и впредь развиваться и расширяться во имя интересов наших народов», - сказано в тексте поздравления по случаю Дня независимости Грузии, сообщает сайт главы государства.

Алиев подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Грузией опираются на волю двух народов, исторически сосуществовавших в атмосфере дружбы и теплоты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал грузинскому народу и президенту Грузии благополучия и процветания.

Р.Бабаев