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Внешняя политика 25.05.2019 14:16

Президент Алиев уверен в дальнейшем расширении отношений с Грузией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем расширении азербайджано-грузинских отношений, поздравляет свою грузинскую коллегу Саломе Зурабишвили с Днем независимости Грузии.

«Верю, что наше двустороннее и многостороннее сотрудничество, опирающееся на взаимное доверие и поддержку стратегическое партнерство, будут и впредь развиваться и расширяться во имя интересов наших народов», - сказано в тексте поздравления по случаю Дня независимости Грузии, сообщает сайт главы государства.

Алиев подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Грузией опираются на волю двух народов, исторически сосуществовавших в атмосфере дружбы и теплоты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал грузинскому народу и президенту Грузии благополучия и процветания.

Р.Бабаев

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]