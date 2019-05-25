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Дальнее зарубежье 25.05.2019 17:45

Французские "желтые жилеты" проведут свою 28-ю акцию протеста

"Желтые жилеты" проведут в субботу во Франции 28-ю акцию протеста, несмотря на самую низкую за шесть месяцев движения мобилизацию в предыдущий раз, 18 мая, сообщают французские СМИ.

В прошлую субботу на улицы городов страны, по данным МВД, вышли 15,5 тыс. человек.

На этот раз заявленная манифестация в Париже планируется от кладбища Пер Лашез до базилики Сакре-Кёр на Монмартре. Вместе с тем в социальных сетях инициаторы призывают не участвовать в разрешенной акции, а проводить несанкционированные "манифестации-сюрпризы".

Полицейские власти обещают жестко реагировать на запрещенные действия и напоминают, что во французской столице по-прежнему не допускаются манифестации в кварталах Елисейских полей, Елисейского дворца, Национального собрания и собора Нотр-Дам.

СМИ приводят данные префектуры полиции о привлечении около тысячи стражей порядка для превентивных проверок на железнодорожных и автотранспортных вокзалах, на подъездах к Парижу. Еще три тысячи полицейских и жандармов будут обеспечивать поддержание порядка в столице.

Значительный контингент правоохранителей развернут в Амьене, где прогнозируются активные действия "желтых жилетов".

Особые меры безопасности предусмотрены в Лионе после произошедшего накануне взрыва в центральной части города, приведшего к ранениям нескольких человек.

Пока поступает мало сведений о проведении манифестаций в других городах Франции.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Во многих случаях действия "желтых жилетов" выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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