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Дальнее зарубежье 25.05.2019 18:04

Министр здравоохранения Британии Хэнкок поборется за пост премьера

Министр здравоохранения Британии Мэттью Хэнкок в субботу заявил, что намерен претендовать на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, передает BBC.

"Да, я собираюсь претендовать на пост премьер-министра", - заявил он в эфире передачи Today в эфире радио BBC.

Ранее, пишет The Daily Telegraph, выступая перед сторонниками консерваторов на частном мероприятии, он заявил, что готов "возглавить великую партию и великую страну".

"Нам нужно быть уверенными в будущем нашей страны. Я горжусь нашим прошлым и вдохновлен мыслями о будущем. И, когда придет время, я буду готов. Я буду готов возглавить эту великую партию и великую страну", - сказал он.

BBC указывает, что после того, как премьер-министр Британии Тереза Мэй накануне заявила о решении оставить эту должность 7 июня, о своих намерениях побороться за пост заявили или намекнули на эту возможность: глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, а также считающийся фаворитом бывший глава МИД Борис Джонсон.

Также BBC отмечает, что, вероятно, более десятка влиятельных британских консерваторов будут в итоге претендовать на пост главы партии.

Члены парламента Консервативной партии, которые захотят побороться за эту должность, должны будут выдвинуть свою кандидатуру в ближайшие две недели - до 10 июня, а также заручиться поддержкой как минимум двух своих коллег в палате общин. В июле члены партии в ходе голосования выберут своего нового главу.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТЫ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]