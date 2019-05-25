Больше половины россиян оптимистичны в отношении развития медицины - опрос

Больше половины россиян, принявших участие в опросе немецкой фармацевтической компании STADA, с оптимизмом смотрят на будущее медицины и считают, что новые достижения в этой области позволят вылечить многие заболевания.
Как говорится в сообщении компании, 57% опрошенных россиян оптимистичны в отношении развития медицины. Аналогичного мнения придерживаются 62% испанцев, 58% итальянцев, 57% британцев и 52% сербов, принявших участие в опросе.
Целью исследования STADA Group Health Report было выяснить, как европейцы относятся к тем или иным тенденциям в медицине и насколько они информированы о вопросах здоровья. В нем приняли участие 18 тыс. человек из России, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, Италии, Польше, Сербии и Испании.
Опрос также выявил интерес россиян к исследованию генов. 84% опрошенных выразили готовность пройти генетический тест, чтобы знать о рисках для своего здоровья. Больше всего в этом вопросе оказались заинтересованы испанцы: готовность пройти генетический тест выразили 9 из 10 респондентов.
В то же время россияне оказались лидерами по готовности консультироваться с врачом дистанционно. По результатам исследования, на удаленную консультацию по веб-камере готовы 69% участвовавших в опросе россиян.
Опрос также показал, что половина респондентов из России предпочитает покупать лекарства в электронных аптеках. Продажа лекарственных препаратов непосредственно в интернете в России запрещена, однако покупатели могут заказать лекарство онлайн и забрать его в ближайшей аптеке.
В то же время жители Великобритании, Франции и Сербии предпочитают выбирать лекарства в обычных аптеках. Интерес к онлайн-аптекам в этих странах выразили менее 20% респондентов.
Исследование STADA Group Health Report проводится консалтинговым и маркетинговым агентством Kantar Health пятый год подряд. До 2019 года исследование проводилось только среди жителей Германии, однако в этом году в нем приняли участие и другие европейские страны. Исследование проводилось в режиме онлайн с ноября по декабрь 2018 года.
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